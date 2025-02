PROVOCAÇÃO

Torcida grita nome de Bruna Marquezine e Neymar reage: 'Cantem mais alto'

O santista ouviu as provocações, desafiou a torcida e fez um gol olímpico

A atuação de gala de Neymar pelo Santos finalmente veio, em uma noite inesquecível que contou até com o primeiro gol olímpico do craque. Contra o Inter de Limeira, o atacante deu uma assistência e marcou um gol, mas o gás para decidir a partida veio de uma fonte inusitada. >

Logo antes de cobrar o primeiro escanteio, as arquibancadas começaram a provocar o jogador. Então, ele reagiu pedindo para que cantassem mais, bateu e deu a assistência para o primeiro gol. >

No segundo, as provocações voltaram, e ele tirou motivação delas. "Eles me provocaram e eu pedi para eles cantarem mais alto. Aí, na segunda vez que fui lá, falaram de novo, então eu pensei comigo: 'Agora quem vai fazer o gol sou eu'. Acertei um belo chute e consegui fazer meu primeiro gol olímpico", contou na entrevista pós-jogo.>