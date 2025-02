SUBINDO AO ALTAR

Vem casamento aí?! Fotógrafo revela planos de Neymar e Bruna: 'Pretendem oficializar'

Profissional também falou como influenciadora é na intimidade

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi pode virar casamento. Os dois - que já são pais de Mavie e estão à espera de mais uma filha, Mel - devem subir ao altar em breve. Quem revelou a informação foi o fotógrafo do camisa 10 do Santos, Dan, nas redes sociais. Ele pegou os seguidores de surpresa após abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e responder o questionamento.>