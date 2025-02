SAIBA QUAL

Bruna Biancardi assusta Neymar com desejo inusitado de grávida

Influenciadora está esperando Mel, segunda filha com o jogador do Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 12:17

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi teve um desejo inusitado durante a festa de 31 anos de Memphis Depay, do Corinthians. A festa aconteceu na noite da última quinta-feira (13), em uma festa de gala em um palácio no bairro do Ipiranga, em São Paulo. >

De acordo com o Portal LeoDias, a influenciadora surpreendeu o camisa 10 do Santos ao chegar com muita fome na comemoração. Ela teria comido três hambúrgueres, chamando a atenção de Neymar. “Caramba! Você está grávida, de novo?”, disse o atacante, brincando que a empresária estaria esperando um terceiro bebê. >

A festa teve a presença de outros famosos, como Maisa Silva e o elenco do Corinthians, incluindo o jogador Yuri Alberto. Segundo a Quem, as atrações convidadas foram Matuê e a bateria da Gaviões da Fiel, e não era permitido, inicialmente, registrar a comemoração nas redes sociais.>