SAIBA QUEM É

Ex-affair de Neymar, modelo seria o novo romance de Vini Jr; conheça

Victoria Ruiz está na Espanha, onde assistiu partida do Real Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 09:49

A modelo Victoria Ruiz seria o novo affair de Vini Jr. Crédito: Reprodução

O atacante Vini Jr. pode ter engatado um novo romance. A modelo Victoria Ruiz é apontada como novo affair do jogador - e, inclusive, está na Espanha, onde assistiu ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, no último sábado (8), no Santiago Bernabéu. O duelo, pela La Liga, terminou empatado em 1x1.>

Em suas redes sociais, a influenciadora postou fotos e vídeos da partida, dando destaque para um momento em que Vini aparece em campo. Victoria, inclusive, fez questão de mostrar o look usado no jogo, com camisa personalizada com o nome do brasileiro e com uma dedicatória assinada por ele. Os dois, porém, ainda não assumiram oficialmente o romance.>

Vini Jr. teve um relacionamento com Maju Mazalli entre 2019 e 2021 e teriam se reaproximado no ano passado. Em outubro, o atacante promoveu uma festa íntima para a paulista em sua mansão na Espanha, o que foi amplamente divulgado nas redes sociais da modelo. Mas, desde janeiro deste ano, eles não apareceram mais juntos.>

Já Victoria ficou conhecida no Brasil por um suposto affair com Neymar. Em 2022, o jogador curtiu uma série de fotos da modelo, que passou a acompanhar algumas partidas do Paris Saint-Germain - então o clube defendido pelo camisa 10. >