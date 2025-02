SAÍDA IMINENTE?

Vinícius Júnior se ofereceu para jogar na Arábia Saudita, diz jornal espanhol

O jogador ganharia 1 bilhão de euros ao longo de cinco anos de contrato no futebol árabe

Vinícius Júnior e seus representantes se ofereceram para jogar na Arábia Saudita. Quem afirma sobre o movimento do brasileiro é o jornal espanhol MARCA, nesta quinta-feira (13). Segundo o jornal, as partes já conversaram em duas reuniões, uma presencial e outra online, para discutirem os termos.>

A proposta dos sauditas pelo brasileiro de 24 anos foi considerada irrecusável pelos agentes do atleta, Fred Pena e Thiago Freitas. O jogador ganharia 1 bilhão de euros ao longo de cinco anos de contrato no futebol árabe. Há dois anos, os representantes de Vini buscaram insistentemente esses encontros com o responsável pela Liga Saudita. >