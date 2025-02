EM SANTOS

Neymar comprou nova mansão à vista e por valor milionário; saiba quanto ele pagou

Ex-proprietário do imóvel, Luiz Moura disse que a proposta era 'irrecusável'

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 08:35

Neymar tem nova mansão em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução e Reprodução/Instagram

As novas mansões de Neymar em Santos não estavam à venda inicialmente, mas o jogador fez uma proposta tão irrecusável que conseguiu comprá-las mesmo assim. É o que conta o empresário Luiz Moura, ex-proprietário do empreendimento, construído em 2021. Segundo ele, os imóveis - que ficam no Morro Santa Terezinha, em um dos melhores condomínios da Baixada Santista - foram adquiridos pelo camisa 10 por mais R$ 50 milhões, à vista, em uma transação que durou 10 dias.>

"Não estávamos pensando em vender. A proposta mexeu comigo. Foi muito boa, aí saí de lá. Vendi. Foi irrecusável!", revelou Luiz, em entrevista ao gshow.>

Segundo o empresário, que atua no ramo imobiliário, o quase todo o processo foi feito por videochamadas, já que ele e a família estavam em Orlando, Estados Unidos. Quem viu Neymar pessoalmente foi o seu filho Igor, que tratou de toda a negociação. Quando voltou ao Brasil, entregou as chaves da residência para os representantes do atleta.>

"A proposta foi justa. Era realmente o que valia pelo investimento feito nela. Viviam três famílias ali. Já tenho outros imóveis (para morar)", explicou.>

Luiz Moura explicou que Neymar não comprou três casas e sim duas. Mas, como viviam três famílias ali, alguns veículos de imprensa divulgaram que seriam três casas. O empreendimento fica em um terreno grande, com cerca de 2500 a 3000 metros quadrados. Os imóveis, inclusive, não são grudados, já que o condomínio não permite fazer residências germinadas.>

"Na realidade, era uma casa. Compramos, derrubamos ela e construímos duas casas. Fizemos uma reforma. Uma delas, grande, moravam duas famílias. Eu com minha esposa, e minha filha morava em cima com o marido e os filhos dela. Na outra casa, morava meu outro filho. As três famílias morando no mesmo terreno", explicou.>