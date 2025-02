A ZOEIRA NÃO TEM FIM

Torcida do Corinthians provoca Neymar com gritos de 'Bruna Marquezine' e atacante reage; veja

Camisa 10 do Santos atuou durante cerca de 70 minutos no clássico paulista

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 11:12

Torcedores levaram fotos de Bruna Marquezine e gritaram nome da atriz Crédito: Reprodução

Neymar disputou, na quarta-feira (12), seu primeiro clássico desde que retornou ao Santos. E, diante do Corinthians, teve que lidar com algumas provocações - incluindo até zoeira com o passado amoroso do atacante. Durante pelo menos dois momentos do jogo, disputado na Neo Química Arena, os torcedores do Timão gritaram o nome de Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.>

A primeira vez aconteceu enquanto Neymar aquecia no gramado, antes mesmo de a partida começar. Já o segundo ocorreu quando o atleta foi substituído, aos 22 minutos do segundo tempo. De acordo com a transmissão da CazéTV, o camisa 10 do Santos riu no momento, arrancando risadas até mesmo de quem estava lhe xingando. Um dos vídeos capta o jogador mandando beijinhos debochados em direção à arquibancada.>

Além dos gritos com o nome de Bruna Marquezine, alguns torcedores também levaram fotos da atriz ao estádio. Em uma delas, a artista aparece ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians. "Yuri Alberto é melhor que o Neymar", dizia. O jogo terminou com vitória do Timão por 2x1. Yuri Alberto, inclusive, marcou os dois gols do anfitrião, enquanto Guilherme descontou para os visitantes.>

