IMPÉRIO DO 'PRÍNCIPE'

Neymar tem cobertura de R$ 314 milhões em Dubai; veja fotos

Jogador, que acaba de comprar três mansões em Santos, também é dono de um terreno de R$ 150 milhões em Miami

O império de imóveis de Neymar está cada vez maior. As últimas aquisições do atacante foram três mansões no Morro Santa Terezinha, área de luxo em Santos. As residências não estavam à venda, mas o jogador conseguiu arrematá-las mesmo assim - e não terá vizinhos nesta nova morada. Fora do Brasil, as casas do craque também chamam a atenção.>