DE MUDANÇA

Neymar compra três mansões que não estavam à venda em Santos

O jogador estava passeando pelo condomínio quando viu as casas e decidiu comprá-las

A volta de Neymar ao Brasil dá o que falar em cada detalhe, e a casa nova do craque é mais um deles. De mudança para Santos, o jogador comprou três mansões de luxo na Baixada Santista que não estavam nem mesmo sendo vendidas.>

Inicialmente, quando chegou ao país, Neymar estava morando em sua casa em Mangaratiba, e indo de helicóptero quase diariamente até Santos para treinar. Com isso, ele estava gastando cerca de 7 mil reais por dia, além de perder tempo na locomoção.>

Provavelmente pelo tempo, ele decidiu comprar imóveis próximos à Vila Belmiro, e se interessou por três casas em específico - nenhuma delas à venda. Ele estava andando pelo condomínio, encontrou as mansões e decidiu comprá-los, de acordo com A Tribuna. >

O dono das casas era Ygor Moura. Procurado pela equipe de Neymar, em 12 dias ele já havia cedido ao desejo do jogador, que deve se mudar já na semana que vem.>

Quanto as mansões devem ter custado

Apesar de não terem sido divulgados, os valores das compras podem ser estimados com base nos preços de mansões no condomínio. Lá, as casas oscilam entre 8 e 30 milhões de reais cada. >