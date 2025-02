OPEN HOUSE

Neymar recebe 'parça' em primeira noite na mansão nova em Santos

Camisa 10 já está morando com a família no imóvel no Morro de Santa Terezinha, área de luxo da cidade litorânea

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 10:59

Neymar contra o Novorizontino Crédito: Raul Baretta/Santos

Neymar já está de casa nova. O jogador se mudou com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha Mavie para a nova mansão em Santos, localizada em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha. Para comemorar a primeira noite na residência, o casal recebeu amigos em um 'open house'.>

Bianca Coimbra e Cris Guedes compartilharam o encontro nas redes sociais. "Se a gente dava um jeito com 18 horas e dois voos, imagina agora que são 10 minutos de carro. Bom demais ter vocês aqui", comemorou Bianca. "Bem-vindos, família", escreveu Cris, que é 'parça' e um dos melhores amigos de Neymar.>

Neymar, Bruna, Cris e Bianca juntos na nova mansão do jogador em Santos Crédito: Reprodução

Mais cedo, o próprio atacante usou sua conta no Instagram para celebrar a nova morada da família. "Primeiro dia na casinha nova", publicou, com uma foto ao lado de Bruna Biancardi.>