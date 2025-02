REVELAÇÃO

Bruna Biancardi revela nome da nova filha de Neymar; saiba qual

O jogador será pai pela quarta vez, após Davi Lucca, Mavie e Helena

NeyDay, aniversário, estreia pelo Santos e nome da filhinha nova: o 5 de fevereiro de Neymar já começou mais que movimentado de todos os jeitos. Em uma postagem no Instagram homenageando o namorado, Bruna Biancardi assinou uma "cartinha" com o próprio nome e os nomes das duas filhas.>

Essa foi a primeira revelação oficial do nome da neném, que teve a gravidez anunciada no Natal juntamente com o gênero.>

Veja a declaração de Bruna:

Na carta, teve até referência ao Santos, e à estreia no dia do aniversário do craque: "Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento! Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê..".>