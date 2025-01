DEZ E FAIXA

Santos já está vendendo as camisas de Neymar; saiba os preços

Os uniformes personalizados com o nome e número do craque podem ser obtidos em três diferentes modelos

Marina Branco

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 15:23

Camisa de Neymar no Santos Crédito: Reprodução I X

A ansiedade do torcedor santista não permite esperar a estreia de Neymar pelo Santos para começar a comprar a camisa do craque. Com o número 10, os uniformes com o nome do Menino da Vila já estão sendo vendidos antes mesmo da apresentação, dando seguimento às altas expectativas de faturamento do clube brasileiro. >

As camisas personalizadas com o 10 de Pelé e o nome "Neymar Jr." estão disponíveis na loja oficial da Vila Belmiro em três modelos. A primeira opção vem na cor branca, e a segunda é a clássica alvinegra listrada, ambas custando R$ 440. A terceira é amarela com detalhes pretos, e está em promoção, saindo por R$ 340. >

Além das já disponibilizadas, também é possível personalizar uniformes à escolha. A fila da personalização de camisas já está enorme na Vila, com as expectativas de quem quer ir à apresentação de Ney nesta sexta-feira (31) às 16h. Para personalizar qualquer modelo, é só escolher o desejado e pedir o nome e número do craque. >

As camisas brancas e listradas na versão de jogador saem por R$ 399 cada, enquanto a de torcedor fica por R$ 359. Comprando qualquer uma delas, é necessário pagar mais 90 reais para customizar como desejado. >

A primeira oportunidade para usar a 10 de Neymar

Aberta ao público pagante por cem reais, a festa de apresentação de Neymar se encherá de ídolos do clube para receber o craque às 16h da tarde no horário de Brasília nesta sexta-feira (31), durando até a entrevista coletiva concedida por Neymar no final das programações. >