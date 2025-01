PRESENTE

O que tinha dentro da caixa que Neymar recebeu ao pousar no Brasil

O Mercado Livre fez sua primeira ação de patrocínio segundos após a chegada do jogador em solo nacional

Marina Branco

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 14:35

Caixa recebida por Neymar ao chegar ao Brasil Crédito: Divulgação

Todos os olhos estavam em Neymar quando o jogador finalmente chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (31), e um detalhe em específico chamou a atenção. Ao descer do avião em São Paulo, o craque recebeu uma caixa, originada de uma ação comercial feita já no desembarque. >

Logo após sair do jatinho em São Roque, Neymar recebeu uma entrega do Mercado Livre. Na caixa, levada por um entregador da empresa, estava a chuteira da Puma que ele usará assim que fizer sua estreia nos campos novamente, dessa vez pelo Santos Futebol Clube. >

Ao que tudo indica, mais ações serão feitas pela empresa de e-commerce, parceira do jogador em sua volta ao Brasil. Essa movimentação não é a primeira do Mercado Livre no mundo da bola, já que algumas participações da empresa já aconteceram na Fórmula 1. >

Além disso, o Mercado Livre se tornou patrocinador do Pacaembu, dando nome ao estádio reformado. Neymar deve jogar no estádio, como comentou o próprio Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre. "Quando dizemos que o "melhor tá chegando" é porque acreditamos que nossas entregas também carregam sonhos, progresso e momentos inesquecíveis. Estamos ansiosos para vê-lo jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu", afirmou.>

A volta aos campos

De Sâo Paulo, o jogador irá em um helicóptero particular para a Vila Belmiro, onde assinará o contrato válido inicialmente até o final de junho, mas com pretensões de extensão até a Copa do Mundo de 2026. >

Uma vez resolvida a burocracia, é a vez das festas - com ídolos do clube e o público que pagou a taxa de cem reais, a Vila se encherá para receber o craque às 16h da tarde no horário de Brasília, com festa que durará até a entrevista coletiva concedida por Neymar no final das programações. >