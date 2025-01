DE VOLTA AO SANTOS

Apresentação dupla de Neymar é cancelada e festa será apenas na Vila Belmiro

Inicialmente, seriam três dias de comemorações se estendendo do Pacaembu até a Baixada Santista

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 18:18

Neymar está de volta ao Santos Crédito: Guilherme Kastner/Santos

Os planos de apresentação de Neymar no Santos mudaram bastante desde a primeira ideia, e parecem estar definidos agora que o anúncio oficial foi feito pelo próprio jogador. Com o planejamento de uma apresentação dupla na Vila Belmiro e no Pacaembu cancelado, o jogador deve ter uma festa única na Baixada Santista. >

Nesta sexta-feira (31), um evento estava previsto para acontecer no Pacaembu, em São Paulo, e de lá seguir para a Vila Belmiro. No entanto, a primeira etapa da celebração foi cancelada, concentrando todas as comemorações em uma única festa na Vila, no mesmo dia, às 16h da tarde. >

Neymar deve chegar ao Brasil na manhã do dia de sua apresentação, e ficar até pelo menos a metade de 2025. Além da apresentação na sexta, ele é esperado na Vila no sábado (1), para assistir ao clássico contra o São Paulo, ainda sem entrar em campo. >

A expectativa é de que a grande estreia seja contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, data em que o craque completará 33 anos. No entanto, no jogo contra o São Paulo, deve ser feita uma ação em homenagem ao jogador.>

Qual era o plano inicial?

Originalmente, Neymar teria uma apresentação dupla, começando nesta quinta-feira (30), se estendendo até o final de semana e o clássico contra o São Paulo. O evento da quinta começaria no Pacaembu, se estendendo para Santos, na Vila, ainda no mesmo dia.>