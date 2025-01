DE VOLTA PARA CASA

Neymar anuncia volta ao Santos: 'Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou'

O jogador afirmou que o Santos é o camiho para prepará-lo para o desafio da Copa do Mundo de 2026

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 16:16

Neymarestá de volta ao Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Comemora, torcedor santista: o tão sonhado momento chegou. Quem abre o Instagram de Neymar agora vê um vídeo com o anúncio de sua volta ao Santos, clube que o revelou e ao qual, há doze anos, deixou a promessa de retornar, com o famoso "eu vou, mas eu volto". E voltou. >

Com a voz carregada de emoção e as imagens cheias dos momentos que viveu com o Santos, Neymar anunciou que voltou ao futebol brasileiro, com todo o carinho que sempre levou consigo pelo Peixe. "Galera, parece até que eu tô voltando no tempo. Tô aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão", anunciou.>

"Assinarei contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro, que desejaram muito esse momento, que pudesse ser realizado. Quase doze anos se passarem desde que eu saí da vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou", se declarou.>

No vídeo, também agradeceu à Arábia Saudita pelos momentos que viveu no Al-Hilal, afirmando ter sido muito feliz em Rhyiad: "Passei momentos maravilhosos em Rhyiad. A Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal. Não só a mim, quanto à minha família também. Fui muito feliz aqui, e levarei essas lembranças comigo pro resto da vida. Mas tive uma lesão, muito grave, que impediu que eu retribuússe esse carinho dentro de campo como eu gostaria".>

"Estarei torcendo muito pelo sucesso da Copa do Mundo de 2034 (realizada na Arábia). Os sauditas merecem, e quero sempre estar presente, acompanhando o crescimento desse país maravilhoso. Mas agora eu preciuso voltar a atuar", se declarou.>

Daqui, a referência ao que todo brasileiro sonha e espera de Neymar - uma Copa do Mundo, que pode chegar em 2026, na qual ele promete ser sua última edição do torneio. "Só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que eu preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando", afirmou. >

"Espero que todos me acompanhe nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram mesmo nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece até que essas palavras já foram escritas. Talvez, tenham sido mesmo. E eu to muito feliz em poder escrever de novo. Que Deus nos abençoe e nos proteja", concluiu.>