SALÁRIO

Saiba quanto Neymar vai ganhar no Santos

O craque pode "se pagar sozinho" de acordo com as projeções de direitos de imagem

Marina Branco

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 14:14

Neymar voltou para o Santos Crédito: Guilherme Kastner/Santos

A vinda de Neymar para o Santos gerou muitos comentários sobre salário, principalmente após o jogador ganhar R$ 1,6 milhão por dia no Al-Hilal. No clube brasileiro, a projeção é que o atacante ganhe cerca de um milhão fixo, além de até 90% dos próprios direitos de imagem. >

Em sua última passagem pelo Peixe, o salário fixo de Neymar era de R$ 300 mil. No entanto, com os adicionais de 90% dos direitos de imagem, o valor chegava a R$ 3,3 milhões por mês, já que o Santos recebia apenas 10% dos direitos. Esses 10% pagavam os R$ 300 mil que Neymar custava, fazendo com que, para o clube, ele jogasse de graça entre 2010 e 2013. Só em 2012, foram R$ 43 milhões recebidos pelo jogador.>

Atualmente, as projeções de ganhos são ainda maiores para o Santos. Com a venda de camisas e até de sócios, com o Sócio-Rei já tendo esgotado sua versão mais completa antes mesmo do anúncio, o clube deve faturar muito com a vinda do jogador, chegando a até seis vezes o salário fixo pago a ele, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho.>