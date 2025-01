É DO PEIXE!

Veja o vídeo de anúncio de Neymar no Santos

Marcelo Teixeira, presidente do clube, deu as boas-vindas ao brasileiro de volta ao time que o revelou

Neymar está em casa novamente, e o Brasil já entra em festa com a volta de um de seus maiores craques. O Santos, por um vídeo no Instagram de seu presidente, Marcelo Teixeira, deu as boas vindas ao revelado que retorna a seu clube de origem doze anos depois, emocionando todo o país. >