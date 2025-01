BOAS-VINDAS

Saiba como devem ser as duas apresentações de Neymar no Santos

O craque deve ter festas de quinta a sábado, indo de Pacaembu à Vila Belmiro

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:58

Neymar em jogo do Santos na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Brasil inteiro parece estar se preparando anúncio do retorno de Neymar ao Santos. O clube mais do que qualquer um, já que precisa organizar uma apresentação à altura do jogador que chega. A intenção é que ela seja feita em duas etapas - uma no Pacaembu, e outra na Vila Belmiro. >

A expectativa é de que as festas de boas-vindas comecem já nesta quinta-feira (30), se estendendo até o final de semana e o clássico contra o São Paulo. O evento da quinta começaria por lá, no Pacaembu, se estendendo para Santos, na Vila, ainda no mesmo dia. >

De lá, as comemorações seguiriam na Baixada Santista por dois dias. Na noite do sábado (1), às 20h30, Neymar estaria presente no estádio para assistir ao clássico contra o Tricolor, mas ainda sem entrar em campo. >

Pelo calendário, o anúncio deve ser nesta terça-feira (28) ou no dia seguinte. Ao que tudo indica, já está tudo pronto e integrado com o convite para a apresentação em São Paulo. No entanto, o Santos segue em silêncio, se preparando para a dimensão estratosférica que o anúncio tomará. >