Veja o vídeo feito pelo Santos com a voz de Pelé para convencer Neymar

O clube usou inteligência artificial para colocar a voz de Pelé pedindo que Neymar ajudasse o Santos, e enviou o vídeo para o empresário do jogador

Neymar saiu do Santos e conquistou o mundo desde que chegou ao Barcelona, mas uma promessa sempre ficou: "eu vou, mas eu volto". A frase escrita pelo jogador ficou marcada na memória e no coração de todo santista, que aguardou ansiosamente pelo retorno de seu ídolo.

Desde 2013 longe do Brasil, não seria uma missão fácil convencê-lo a voltar. Mas há uma pessoa a quem é impossível negar um pedido, ainda mais com a conexão do Peixe que une os dois craques: o Rei Pelé. Foi com a voz dele feita por inteligência artificial que o Santos produziu o vídeo que emocionou o país inteiro, e teria convencido Neymar a voltar.