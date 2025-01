CONVITE

'Permito que você use meu trono e minha coroa': veja o que Pelé 'falou' para Neymar

Material teria sido essencial na decisão do atacante em ir para o Santos

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 10:41

Camisa aposentada de Pelé no vídeo para Neymar Crédito: Reprodução

Nenhuma escolha é fácil quando se trata de trocar de clube no futebol, mas poucas seguem difíceis quando o Rei e melhor da história te mostra o caminho a seguir. Foi o que o Santos fez com Neymar, ao criar um vídeo de inteligência artificial com a voz do Rei Pelé o chamando de volta para casa. >

No roteiro, o rei não poupou palavras. De "o Brasil está precisando de você de novo" até "eu permito que você use meu trono e minha coroa", o vídeo emociona até quem não é santista, mas entende o peso da casa, do amor e da camisa no futebol. >

No vídeo, recheado de imagens da Vila Belmiro, do Santos, de Neymar e do próprio Pelé, o ídolo mundial lamentou a aposentadoria de sua camisa, não usada desde que o Santos foi rebaixado para a Série B em 2023. >

"E o nosso Peixe, hein? Estou vendo tudo aqui de cima. Tempos difíceis. A cidade ficou triste. A Vila escureceu. Meu trono está vazio. Minha camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui e depois rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial", diz Pelé no vídeo.>

Mais que a volta, o tricampeão da Copa do Mundo pelo Brasil convocou Neymar para uma missão nada simples: trazer o hexa para interromper o jejum da seleção mais campeã do mundo na história, sem um título desde 2002. >

"Essa é só entre eu e você, Ney. Não só o Santos, mas o Brasil está precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta para a sua casa, para sua cidade, para seu povo. Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe", pediu.>

O vídeo teria sido o grande resposável por emocionar e convencer o pai e empresário de Neymar, ajudando nas negociações, de acordo com o Globo Esporte. A Era Neymar no Santos se estendeu de 2009, quando estreou profissionalmente, até 2013, quando foi para o Barcelona. >