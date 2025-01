RETORNO ÀS RAÍZES

Neymar no Santos: Entenda como a mudança de ares pode afetar seu futuro no futebol

Um retorno ao futebol brasileiro pode ser determinante para que o astro brasileiro recupere a forma física e o bom futebol

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 06:00

Neymar na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/ Santos

O Santos está mais próximo de trazer Neymar de volta. As negociações entre as partes avançaram e agora o Peixe aguarda uma resposta definitiva do Al-Hilal, clube com o qual o jogador tem contrato até junho. De volta às raízes, um retorno ao futebol brasileiro pode ser determinante para que o astro brasileiro recupere a forma física e o bom futebol. >

“Primeiro ponto, essa mudança está longe de acontecer por dinheiro, uma vez que o Al-Hilal tem condições de oferecer uma proposta financeiramente melhor que o Santos, esse retorno é uma questão de carreira, marcar um retorno, um reencontro com raízes”, diz o empresário do futebol internacional, Emerson Zulu, pai do lateral brasileiro Emerson Royal.>

“Essa é uma fase importante para isso, após ele sofrer críticas ao seu desempenho, e com a proximidade da copa de 2026, que deve ser a última de sua carreira, esse retorno, essa atmosfera positiva pode contribuir tanto para melhorar sua imagem, quanto para melhorar seu desempenho nessa fase importante”, finaliza.>

Duas alternativas estão sendo discutidas para o retorno: um empréstimo até junho, quando o contrato atual do jogador se encerra, ou a rescisão do vínculo. Caso a rescisão aconteça, o Santos pretende firmar um contrato inicial de seis meses com o atacante, com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.>

Críticas ao desempenho do jogador

Na última semana, o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, comentou de forma direta sobre a atual fase de Neymar, camisa 10 da equipe, afirmando que o jogador brasileiro tem dificuldades para acompanhar o ritmo físico dos companheiros.>

“Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe”.>