SÓCIO REI

Expectativa por Neymar explode as vendas do programa de sócio do Santos

O programa, que antes tinha 48 mil associados, já se aproxima da marca dos 53 mil

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:35

Neymar foi revelado pelo Santos e deve retornar a seu clube de origem a qualquer momento Crédito: Divulgação/Santos

O anúncio de Neymar ainda nem chegou, e já faz valer a pena cada centavo, tempo e energia investidos pelo Santos. Só a expectativa causada pela negociação já foi suficiente para aumentar absurdamente o número de inscritos no Sócio Rei, programa de associados do clube, que já saiu de 48 mil para 52 mil. >

Agora com 52.700 inscritos e subindo, o programa disparou desde a última segunda-feira (27), em que Neymar assinou a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, ficando livre para acertar com novos clubes de imediato. >

No site do sócio, a categoria Black, que dá acesso livre aos ingressos para jogos do Santos na Vila Belmiro e é o plano mais completo disponibilizado, já está esgotada. O valor da carteirinha é de R$ 47,30 por mês para menores de 18 anos, R$ 71 para mulheres e R$ 142 para homens.>

Histórico do Sócio Rei

No ano passado, o programa já tinha batido seu recorde de associados. Foram cerca de R$ 20,9 milhões obtidos do Sócio Rei, com o Peixe jogando Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro.>

O valor já é muito maior do que o do ano anterior, que reuniu R$ 14,7 milhões, configurando um crescimento de 42%. O principal motivo para a subida foi a campanha do Santos no Paulistão, em que terminou como vice-campeão. O engajamento foi tanto, que apenas no mês de março o clube já havia arrecadado R$ 3,9 milhões.>

A queda veio em junho e dezembro, já que em julho o Santos viveu uma de suas fases mais difíceis na Série B do Brasileirão. Na época, o Peixe sofreu quatro derrotas consecutivas, além de passar um bom tempo jogando fora de casa. Por isso, foram só R$ 785 mil arrecadados. Em dezembro, o motivo foi o final da temporada. Sem jogos, foram R$ 911 mil de faturamento. >

Outra justificativa para o rendimento de 2024 são as mudanças feitas no sócio, que deixou de incluir ingresso para acompanhantes, já que antes todo associado tinha o direito de comprar ingressos com desconto para convidados. Sem esse benefício, mais "convidados" se associaram. >