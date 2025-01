DE VOLTA

Neymar deve estrear no Santos no próprio aniversário; saiba quando

O craque já deve estar presente na Vila Belmiro no jogo contra o Botafogo-SP, neste sábado (1)

Há muito tempo o futebol brasileiro não sonha tanto com uma estreia de jogador quanto a de Neymar no Santos, e ela tem tudo para chegar de um jeito muito especial. Não falta muito para o dia 5 de fevereiro, data que marca o aniversário de 33 anos do craque e o jogo do Peixe contra o Botafogo SP, pelo Campeonato Paulista. >