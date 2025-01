DEZ E FAIXA

Neymar será capitão e camisa 10 no Santos em homenagem a Pelé

O jogador pôde escolher entre as camisas 10 ou 11, como dito no vídeo de anúncio publicado pelo presidente do clube

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 16:14

Camisa aposentada de Pelé no vídeo para Neymar Crédito: Reprodução

Que Neymar já está chegando no Santos como principal estrela é óbvio - mas os detalhes acompanham a grandiosidade da contratação. Já no vídeo de anúncio, o presidente mostra uma carta falando ao jogador que a braçadeira de capitão com o "Z" de Zico já é de Ney, e só falta escolher qual número ele quer usar na camisa: 10 ou 11. >

O número 11 foi usado por Neymar em sua passagem pelo Santos, e a camisa 10 pertencia ao Rei Pelé. No vídeo feito pelo Santos com a voz de Pelé feita por inteligência artificial para convencer Ney, o próprio Pelé fala que permitiria que ele usasse a camisa, aposentada desde que o Santos foi rebaixado para a Série B. >

"Minha camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui e depois rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial", disse o vídeo. >

No vídeo de anúncio publicado pelo presidente Marcelo Teixeira, aparecem a faixa de capitão, ao lado de camisas 10 e 11 com o nome de Neymar. No entanto, o craque escolheu o número 10, como uma forma de homenagear o Rei do futebol. A camisa estava guardada ao lado do armário de Pelé, eternizado no vestiário da Vila Belmiro. >

