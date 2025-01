ANÚNCIO

Torcedores criticam ego do presidente do Santos ao anunciar Neymar antes do clube; veja comentários

Marcelo Teixeira publicou a chegada de Neymar antes do perfil oficial, causando revolta nos internautas

Marina Branco

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 14:14

Neymar em jogo do Santos na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O tão esperado anúncio de Neymar no Santos não foi feito pelo clube - e os torcedores não gostaram nada disso. O vídeo de anúncio foi publicado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em seu perfil pessoal, com um vídeo relembrando a descoberta de Neymar narrada pelo próprio dirigente. >

Para os torcedores, foi sinal claro de que a vontade do presidente era trazer o engajamento e a atenção para si, ao invés de liberar a notícia pelas redes do clube em um anúncio com alto potencial de viralização. Em lugar de comentários comemorando o retorno, a postagem recebeu críticas de milhares de usuários.>

Comentários criticando o anúncio de Neymar por Marcelo Teixeira Crédito: Reprodução I Instagram

