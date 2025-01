VALORES

Neymar terá salário no Santos menor que o de Everton Ribeiro no Bahia

Saiba quais jogadores do futebol brasileiro ganharão mais que Neymar

Neymar chegou ao Brasil, e não é nem mesmo o jogador mais bem pago do país. O valor que ele recebia no Al-Hilal é impraticável para qualquer clube brasileiro - com mais de um milhão e meio de reais diários, o montante anual do jogador chegava a cerca de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões), maior do que a maior parte das receitas anuais dos times nacionais. >

No entanto, ele não será o atleta mais bem pago nem no Brasil. Com seus um milhão de reais fixos mais 90% de direitos de imagem, o que deve totalizar cerca de seis milhões de reais. Ainda assim, o valor fixo fica abaixo do salário de Memphis Depay, do Corinthians, Coutinho, do Vasco, e até mesmo Everton Ribeiro, do Bahia. >