Neymar volta ao Santos relembrando meme: 'Tô chegando com os refri rapaziada'

Depois do vídeo se declarando para o clube, o jogador fez o anúncio descontraído do retorno ao clube que o revelou

O tão sonhado anúncio chegou, mas faltava o jeitinho Neymar de anunciar sua volta. Com toda a descontração que sempre rodeou sua carreira e marca a identidade do Brasil, o jogador "cumprimentou" o torcedor santista de uma maneira mais que especial no seu X (antigo Twitter), referenciando uma publicação que fez há anos atrás. >

Reescrevendo as próprias palavras, Neymar anunciou sua vinda com um "to chegando com os refri rapaziada", que levou os internautas à loucura nas redes sociais. >