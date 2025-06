FELICIDADE

Ceni foi só elogios após o triunfo do Bahia diante do Bragantino: ‘Tomamos conta’

Esquadrão bateu o Massa Bruta por 3 a 0 e colou no G-4

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de junho de 2025 às 06:00

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 0, nesta quinta-feira (12), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão, o Bahia entra na pausa para a disputa do Mundial de Clubes cheio de moral e colado no G-4. Com 21 pontos, o Tricolor de Aço ocupa o 5º lugar, muito bem estabelecido no G-6 e apenas um pontinho atrás do Palmeiras, que ocupa a 4ª posição. >

Jogando em um gramado de qualidade, vendo sua equipe se impor tática sem muitas dificuldades e quebrando um tabu histórico, o técnico Rogério Ceni se sentiu nas nuvens com a vitória. O treinador tricolor foi só elogios ao analisar a partida. >

“Primeiro exaltar a qualidade do gramado, talvez seja o melhor do Brasil. Ponto positivo e favorável. Não posso deixar de colocar a expulsão, que foi justa. Não deveria precisar de auxílio de VAR, foi clara. Isso facilitou. Red Bull tentou pressionar, mas a gente se organizou bem, se organizou melhor no segundo tempo ainda. Infiltração, gol de Juba, o outro contra”, destacou Ceni em coletiva.>

Red Bull Bragantino x Bahia 1 de 5

“Vantagem numérica é fundamental, Bragantino correu enquanto teve força, mas tivemos calma, tranquilidade e tomamos conta do jogo. Posse, controle e, quando sai o terceiro gol, mata o jogo. Foi um bom jogo nosso, a gente não tinha vencido o Red Bull aqui, resultado inédito na história”, concluiu. >