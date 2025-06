PEDRA NO SAPATO

Bahia jamais venceu o Bragantino fora de casa; relembre os últimos confrontos

Esquadrão vai tentar quebrar o Tabu contra o Massa Bruta nesta quinta-feira (12)

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de junho de 2025 às 06:00

Bahia x Bragantino Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia enfrenta o RB Bragantino nesta quinta-feira (12), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai em busca da vitória para entrar na pausa para o Mundial de Clubes dentro do G-6. No entanto, para isso, o Esquadrão de Aço precisará superar um verdadeiro calo no sapato: vencer o Massa Bruta em São Paulo, algo que jamais conseguiu. >

Ao todo, Bahia e Bragantino já se enfrentaram 31 vezes, com leve vantagem para a equipe paulista: foram 10 vitórias do Bragantino (32%), 13 empates (42%) e 8 triunfos do Bahia (26%). Curiosamente, quando se consideram apenas os duelos pela Série A, o Tricolor leva uma pequena vantagem: 6 vitórias (33%), 7 empates (39%) e 5 derrotas (28%).>

O grande desafio, porém, está nos jogos disputados em território paulista. Nessa condição, o domínio do Bragantino é total: são 10 vitórias (59%) e 7 empates (41%). Pela Série A, são 5 triunfos do Massa Bruta e 5 empates. Ou seja, o Bahia nunca venceu o adversário jogando fora de casa na elite do Brasileirão.>

A dificuldade é tamanha que, nas últimas 10 visitas a Bragança Paulista, o Esquadrão conseguiu somar pontos em apenas duas ocasiões. A última delas foi em 2021, num empate por 3 a 3, com dois gols de Gilberto e um de Jonas.>