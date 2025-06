LEMBRA DELE?

Ex-brocador do Bahia é anunciado por clube da Série D do Brasileirão

Hernane Brocador, que defendeu o Esquadrão entre 2016 e 2018, vai jogar pelo Cianorte-PR

O experiente atacante Hernane Brocador, de 39 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (10) como novo reforço do Cianorte para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogador do Bahia entre 2016 e 2018, Hernane chega ao Leão do Vale com a missão de fortalecer o setor ofensivo da equipe paranaense. >