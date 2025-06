PUNIÇÃO

Jovem é banido de estádios por insultos racistas a Lamine Yamal

Adolescente admitiu os ataques racistas, que ocorreram em um duelo entre Barcelona e Real Madrid, e foi proibido de frequentar estádios por um ano

Um adolescente foi punido pelo Ministério Público da Infância e Juventude da Espanha, nesta terça-feira (10), por insultos racistas direcionados ao jogador Lamine Yamal, do Barcelona. O episódio ocorreu em outubro de 2024, durante o clássico contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. >

Lamine Yamal foi alvo de xingamentos racistas enquanto comemorava o terceiro gol da vitória do Barcelona por 4 a 0. Conforme o relatório da partida, ele foi chamado de “negro de merda” e “malditos mena” — termo pejorativo usado na Espanha para se referir a menores estrangeiros desacompanhados, com conotação xenofóbica e racista.>

Os jogadores Raphinha e Alejandro Balde também foram insultados durante o clássico. O caso foi denunciado à La Liga, que publicou um comunicado reafirmando seu compromisso com o combate ao racismo: “Com esta ação, a LaLiga reitera seu firme compromisso com a luta contra o racismo e qualquer manifestação de ódio no futebol”, declarou a entidade.>