TRAGÉDIA

Dirigente de clube francês é encontrado desacordado após levar facada no peito

Apresentando uma facada próxima ao coração, Daniel Congré, dirigente do Lyon, foi encontrado inconsciente em sua residência

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:24

Daniel Congré Crédito: Reprodução/Montpellier

Daniel Congré, ex-jogador do Montpellier e atualmente com 40 anos, foi encontrado gravemente ferido em sua residência, na cidade de Pérols, na última segunda-feira (9). O atual coordenador esportivo do Lyon apresentava uma facada próxima ao coração. Apesar da gravidade do ferimento, seu estado de saúde foi estabilizado e ele segue sob cuidados médicos. >

De acordo com a imprensa francesa, Congré foi localizado inconsciente e com grande perda de sangue, sendo rapidamente socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Universitário de Montpellier. >

A polícia judiciária abriu uma investigação para apurar o caso, cujas circunstâncias ainda não foram totalmente esclarecidas. O jornal Le Parisien informou que a promotoria de Montpellier trabalha com a hipótese de tentativa de suicídio.>

Formado nas categorias de base do Toulouse, Congré atuou pelo clube entre 2004 e 2012, antes de se transferir para o Montpellier, onde defendeu a equipe por nove temporadas e chegou a ser capitão. Ao todo, disputou mais de 300 partidas com a camisa do clube. Ele se aposentou do futebol profissional em maio de 2024.>