AMISTOSO

Inglaterra x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida amistosa será disputada no City Ground, em Nottingham, às 15h45

Inglaterra e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, em amistoso internacional preparatório para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >