XERIFE TRICOLOR

De novato a liderança tricolor: como Ramos Mingo virou pilar do Bahia em poucos meses

Zagueiro argentino chegou em janeiro e já é atleta com mais minutos em campo do Esquadrão na temporada



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 05:00

'Novato experiente', Ramos Mingo é o jogador do Bahia com mais minutos em campo no ano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A rápida adaptação é um dos fatores mais importantes para novas contratações conseguirem desempenhar em alto nível ao chegar em um novo clube, principalmente para jogadores estrangeiros. No Bahia, o zagueiro argentino Ramos Mingo chegou ao clube baiano no início da temporada e já conseguiu a sua cadeira cativa entre os titulares do Esquadrão. >

Antes de ser contratado, o defensor estava no Defensa y Justicia e chegou em uma operação que gira na casa dos 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,4 milhões na atual cotação). O vínculo é válido até o fim de 2029.>

Santiago Ramos Mingo se tornou jogador do Bahia na segunda quinzena de janeiro e foi contratado para ser titular da equipe comandada por Rogério Ceni pela esquerda, principalmente por ser o único zagueiro canhoto do elenco tricolor, já que Rezende pode atuar improvisado na posição. Apesar de novato em Salvador, a adaptação ao novo ambiente permitiu que o argentino se tornasse peça fundamental no elenco, que foi citado pelo jogador como motivo do rápido ajuste ao time.>

“Creio que o fator fundamental [para a adaptação] foi o grupo, meus companheiros me apoiaram desde o início, os dirigentes e corpo técnico também, tanto o Rogério quanto os outros aqui. O Bahia me ajudou a estar adaptado e a me sentir em casa”, disse o defensor durante entrevista coletiva.>

A estreia do jogador ocorreu na goleada por 4x0 contra o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste. Contando com a partida diante dos maranhenses, Mingo entrou em campo 28 vezes com a camisa azul, vermelha e branca, sendo titular em 27 jogos. Os números colocam o zagueiro como o atleta com mais tempo em campo pelo Esquadrão na temporada, com 2384 minutos.>

Além da qualidade dentro de campo, as lesões no setor defensivo explicam a alta minutagem do argentino. Companheiros de zaga considerados titulares em 2024, como Gabriel Xavier e Kanu, foram prejudicados por lesões. A necessidade de improvisos também foi sentida, já que Ceni optou por escalar três zagueiros em campo em algumas partidas. Nesse contexto, Mingo já foi improvisado pelo treinador na lateral esquerda.>

Dentre todos os zagueiros do Campeonato Brasileiro, o defensor é o oitavo jogador com mais duelos aéreos ganhos (26) e o sexto com mais disputas de bola vencidas (49). Já dentre os defensores do Tricolor, o argentino é o segundo com mais bolas longas certas (18), além de ser quem mais acerta passes dentre os atletas da defesa (500).>