FUMACINHA FICA

Bahia ativa cláusula contratual e renova com atacante até 2026

Ademir, que está no Esquadrão desde 2023, teve contrato renovado automaticamente pelo clube

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 17:19

Ademir Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Por meio de um comunicado oficial, o Bahia anunciou nesta nesta segunda-feira (9), a renovação com o atacante Ademir. O atleta de 30 anos, que está no clubes desde 2023, agora tem contrato até o final de 2026. Ao todo, ele acumula 122 jogos com a camisa tricolor, com 15 gols marcados e 19 assistências. >

'O Esporte Clube Bahia SAF comunica à Nação Tricolor a renovação do atacante Ademir. O Esquadrão exerceu a cláusula existente em contrato e assinou um novo vínculo com o atleta até o fim de 2026", diz trecho do comunicado emitido pelo Esquadrão. >