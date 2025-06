FUTEBOL

Quatro torcedores do Bahia são detidos após briga durante jogo na Fonte Nova; veja vídeo

Confusão generalizada aconteceu no setor Norte da Arena Fonte Nova

Quatro torcedores do Bahia foram detidos, na noite de sábado (7), após uma briga no setor Norte da Arena Fonte Nova, em Salvador, durante a partida contra o Náutico, válida pela Copa do Nordeste. O confronto terminou com vitória tricolor por 3 a 1, mas o clima nas arquibancadas esquentou.