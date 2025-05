APOSTAS

Confira jogadores de futebol que já fizeram propaganda de bets

Senado proibiu atletas e influencers de participarem de propagandas de casas de apostas nesta quinta-feira (29)

O Senado Federal aprovou um projeto de lei que estabelece novas regras para a publicidade de bets na quarta-feira (28). Entre as principais medidas, está a proibição do uso da imagem ou participação de atletas, artistas, influenciadores digitais, comunicadores e autoridades em peças publicitárias veiculadas em rádio, televisão, redes sociais ou outros meios digitais. Confira alguns atletas que já foram patrocinados por casas de apostas:>

Além disso, o projeto limita os horários de exibição dessas propagandas, buscando reduzir seu alcance, especialmente entre o público mais vulnerável, como crianças e jovens.O relator do projeto, senador Carlos Portinho (PL-RJ), destacou que a iniciativa visa proteger principalmente o população infanto-juvenil e pessoas com transtornos relacionados ao jogo.>

Ele afirmou que, embora preferisse a proibição total da publicidade, optou por uma abordagem mais equilibrada para evitar insegurança jurídica. “Queremos restringir que essa epidemia do vício em apostas chegue ao público mais jovem”, justificou.>

A proposta, no entanto, enfrenta resistência de clubes da elite do futebol brasileiro, que alegam que a medida pode levar ao colapso financeiro do esporte. Em nota, os clubes afirmaram que o projeto representa uma “proibição disfarçada de limitação” e alertaram que, se aprovado, poderá afetar significativamente o ecossistema esportivo nacional.>