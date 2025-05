CONDUÇÃO COERCITIVA

Jon Vlogs falta CPI das Bets e deve ser obrigado a depor; entenda

Comissão aprovou condução coercitiva que precisa ser autorizada pela Justiça

Elis Freire

Publicado em 27 de maio de 2025 às 18:22

Jon Vlogs tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador Jon Vlogs, que acumula mais de 10 milhões de seguidores apenas no Instagram, não compareceu à sessão da CPI das Bets nesta terça-feira (27), onde seria ouvido como investigado. A comissão suspeita que ele possa ser um sócio oculto da plataforma de apostas Blaze e, diante da ausência, os senadores aprovaram a condução coercitiva do influenciador e do empresário Jorge Barbosa Dias. Além de divulgar sites de apostas, ele é criador da plataforma Jonbet.>

A condução coercitiva, porém, só poderá ser aplicada com autorização judicial. Previsto no artigo 218 do Código de Processo Penal, esse mecanismo permite obrigar depoentes a comparecerem às audiências quando deixam de comparecer sem justificativa, sendo realizado por um oficial de justiça, com apoio policial, se necessário.>

Segundo os parlamentares, tanto Jon quanto Barbosa estão no exterior, o que teria impedido a presença deles na CPI. Ainda assim, a comissão aprovou uma representação por desobediência para que o Ministério Público avalie a abertura de processo criminal. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi categórica: “Sabemos muito bem o quão ricas essas pessoas são. Podem, sim, vir do exterior, há voos todos os dias. Na minha concepção, é má vontade, uma desculpa. A condução coercitiva é o remédio que temos.”>

Quem é Jon Vlogs?

Natural de Macaé (RJ), Luan Kovarik ou Jon Vlogs tem 22 anos e começou a carreira de influenciador aos 16 anos, publicando vídeos sobre sua rotina escolar nos Estados Unidos no YouTube. Ele produzia conteúdo voltado à família, mas logo viralizou e conquistou um público amplo. Em 2024, já como influenciador no nicho de apostas, ele declarou apoio público ao empresário Pablo Marçal durante a campanha municipal em São Paulo.>

Criador da plataforma Jon Bets, ele divulga plataformas diversas do ramo nas redes sociais, além ser CEO da HypeBud, empresa de gerenciamentos de carreira. Nas redes sociais, ele aparece ao lado de jogadores com Neymar Júnior, com carros de luxo e em viagens internacionais caras. >