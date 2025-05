BOA AÇÃO

VÍDEO: Jogador do Corinthians ajuda adolescente caído após acidente de moto

Yuri Alberto parou o carro em São José dos Campos (SP) para verificar se estava tudo bem

Elis Freire

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:37

Yuri Alberto parou para ajudar jovem acidentado Crédito: Reprodução

Uma situação inusitada aconteceu em São José dos Campos, em São Paulo, comovendo a internet nesta semana. Um jovem sofreu um acidente ao andar de moto e ninguém mais ninguém menos que Yuri Alberto parou para ajudar ele, que se encontrava caído no chão. Mãe do jovem, a influenciadora Thieli Martinelli expôs o acontecido, com muito bom humor. >

“Meu filho caiu de moto pelas ruas de SJC [São José dos Campos] e foi ajudado por um estranho … Ou seria um ídolo? ? Queria eu, no auge dos meus 15 anos, ser ajudada na rua por algum dos meus ídolos … Já pararam pra pensar nisso???”, relatou. >

No vídeo, dois adolescentes que estavam com o menino reconhecem o jogador do Corinthians e se surpreendem ao vê-lo saindo do carro para averiguar a situação e dar ajuda ao amigo. “É o Yuri Alberto!”, exclama um deles. >

A mãe do jovem agradeceu o gesto do atleta. “Obrigada, Yuri Alberto, pelo help com meu menino e pelo carinho com esta garotada! Um ídolo do futebol não é reconhecido apenas pelo que faz em campo, mas principalmente pelo que faz fora dele! Este episódio aconteceu tem algumas semanas”, ressaltou.>

Veja vídeo:>