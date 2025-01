DISCRIMINAÇÃO CONTRA BRASILEIROS

Esposa do jogador Lincoln Henrique relata ter sofrido agressão física e xenofobia em Portugal

Adriana Müller contou que sofreu violência em uma rua da cidade de Porto apenas por ser brasileira

Elis Freire

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 16:04

Adriana Muller, esposa de Lincoln, relata agressão por xenofobia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, jogador de futebol da série B do Brasileirão, relatou ter vivido uma situação desesperadora na cidade do Porto, em Portugal, na noite desta quinta-feira (2). A influenciadora, moradora do país europeu, disse que foi agredida fisicamente e insultada na frente dos filhos, de 3 e 7 anos, apenas por ser brasileira. Desesperada com a situação de xenofobia, Adriana foi às redes sociais nesta madrugada e expôs os ferimentos e o acontecido.

A agressão e os insultos xenofóbicos teriam ocorrido quando a família tentava estacionar no ginásio onde as crianças iam praticar natação. A família de Adriana e Lincoln tem uma casa própria na cidade, onde o casal mora há 5 anos.

“Moro 5 anos em Portugal e nunca tinha acontecido isso. Fomos estacionar no ginásio e tinha uma mulher parada com um carro na primeira vaga, a gente ia parar na segunda [...] Ela baixou o barraco, ela enlouqueceu. Ela saiu do carro gritando, sendo xenofóbica e falando que eu deveria voltar pro meu país” desabafou Adriana, indignada nos stories.

Segundo a influenciadora, a mulher teria continuado com os insultos e ameaçado quebrar o celular que tentava filmar a situação. "Eu fui vítima da mulher que saiu do carro gritando que eu deveria voltar pro meu país. Ela me bateu e disse que ia quebrar o telemóvel", contou a influenciadora.

A esposa do jogador explicou que via relatos de brasileiros sofrendo xenofobia, mas não acreditava que isso realmente ocorria. “Nem acreditava que ser humano tratava o outro mal apenas por ser brasileiro. Ela me julgou por ser brasileira, disse que nós fazemos coisa errada. Meu deus, meu carácter condiz com minha nacionalidade agora?! Não acredito ainda”, escreveu nas redes sociais.