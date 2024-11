PROBLEMAS

Vitória denuncia xenofobia e diz que equipamentos foram danificados em jogo com Athletico-PR: 'Ultrapassa qualquer limite'

Segundo o Leão, torcedores tentaram agredir funcionários do clube na Arena da Baixada

O Vitória emitiu uma nota oficial para repudiar as ofensas xenofóbicas sofridas por seus profissionais durante o triunfo sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, neste sábado, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube afirmou também que teve alguns pertences danificados e indiciou que registrará um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

"O Esporte Clube Vitória repudia veementemente as ofensas xenofóbicas, o arremesso de cervejas, urina e objetos que podem ferir nossos profissionais na beira do campo.Estimulamos sempre o espírito esportivo nas partidas; porém, ofensas e ataques não serão aceitos. Isso ultrapassa todo e qualquer limite! Os equipamentos foram danificados diante de tais atitudes e tentaram agredir fisicamente nossos profissionais", disse o clube, que pediu mais respeito com à instituição.

"Pedimos respeito pelos nossos profissionais, que carregam nosso Manto com orgulho em todos os campos do Brasil. Denunciaremos e cobraremos para que a justiça seja feita", completou. O Athletico-PR ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Após vencer o Athletico em Curitiba, o Vitória desembarcou na madrugada deste domingo em Salvador e foi recebido por milhares de torcedores que comemoravam o fato do clube rubro-negro ter encaminhado a permanência na elite do futebol nacional.

Nas redes sociais, além de repudiar os atos de xenofobia, o Vitória também provocou o Athletico-PR, com a legenda: 'Na casa do Senhor não existe satanás', em alusão ao pacto feito pelo rival através de um vídeo 'macabro', viralizado durante a última semana.

Na tabela de classificação, o Vitória subiu para o 12º lugar, com 38 pontos, abrindo quatro do próprio Athletico-PR, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Corinthians, no sábado, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada.