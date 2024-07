DURANTE ATENDIMENTO

Brasileiro denuncia xenofobia em aeroporto na Argentina: 'O Brasil é uma bagunça'

Agente da Latam sugeriu que país vizinho era superior e mais organizado

Esther Morais

Publicado em 17 de julho de 2024 às 14:15

Ocorrência foi no no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini Crédito: Acervo pessoal

"Uma bagunça" onde "tudo é feito de qualquer jeito" e "desorganizado". Essas são algumas das características atribuídas ao Brasil por um agente aeroportuário na Argentina, segundo dois brasileiros que denunciam ter sofrido xenofobia durante o atendimento no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Buenos Aires, capital argentina. A ocorrência aconteceu no domingo (14), quando os amigos embarcavam do país vizinho para o Chile.

Um dos passageiros envolvidos na situação, o baiano Ives Bittencourt Menezes conta que as críticas aconteceram após os brasileiros se recusarem a despachar as malas de mão durante o check-in. "Ele queria obrigar a gente a despachar e nós negamos. Então o funcionário da Latam disse que no Brasil tudo era uma bagunça e ainda falou 'aqui na Argentina vai ser do meu jeito'", narra.

"Eu trabalho com direitos humanos. Sei o que é xenofobia. Ainda tive que ouvir que o nosso país era uma bagunça, tudo de qualquer jeito, só porque não queira despachar a mala. O tempo todo ele ficava afirmando que Argentina era mais organizada", relembra.

O baiano ressaltou que, se a bagagem está dentro das regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não há porque exigir o despache, e ele só não queria despachar porque outra mala foi extraviada durante a viagem do Brasil para a Argentina. A companhia aérea só encontrou a mala maior no quarto dia de viagem. Até lá, Ives gastou R$ 2 mil comprando roupas e materiais básicos.

A reportagem entrou em contato com a Latam para ter um posicionamento sobre a denúncia e aguarda retorno.

"Não se retrataram, não assumiram o erro. Ninguém pediu desculpas. É absurdo o tratamento " Ives Bittencourt Passageiro

Brasileiros procuraram atendimento

O brasileiro ainda conta que rebateu o agente e, outros brasileiros que estavam na fila, também reclamaram da situação. Ele conseguiu embarcar com a mala pequena e, ao entrar no avião, registrou a queixa com a coordenadora de voo. Depois os amigos ainda entraram em contato com a empresa pelo Instagram, onde publicaram a reclamação nos stories, e abriram protocolo oficial.

Ives e Rafael Crisanto, que o acompanhava, ainda criticaram que, no aeroporto, ninguém pediu desculpas pelas ofensas. Já pelas redes sociais, a Latam lamentou pelo incoveniente e a situação seria repassada para um setor interno.

Denúncia no aeroporto Crédito: Acervo pessoal

O retorno para o Brasil será na sexta-feira (19), quando os dois saem do Chile e fazem voo direto para São Paulo e, depois, para Salvador. Da primeira viagem para a Argentina - e, em sequência, o Chile - saem traumas e muito mais dinheiro que o previsto. "Perdi o primeiro dia do passeio. Estou financeiramente e psicologicamente devastado", lamentou.

Regras da bagagem de mão no avião

Dois tipos de bagagens podem ser levadas na cabine, contanto que cumpram com as medidas indicadas nesta página: a bolsa ou mochila pequena (considerando também sacola, pasta para laptops ou bolsa para bebês), que estão permitidas para todos os passageiros, e a bagagem de mão, permitida nas tarifas Light, Plus e Top. As informações constam também no site da Latam.

O passageiro pode levar uma bolsa ou mochila pequena para guardar embaixo do assento à sua frente, contanto que cumpram com as medidas indicadas nesta página. Adicionalmente, se comprou uma passagem na tarifa Light, Plus ou Top, pode levar também uma bagagem de mão, contanto que cumpra tanto com as medidas quanto com o peso máximo indicado nesta página. Se a tarifa da passagem não inclui bagagem de mão, o cliente pode incluí-la por uma taxa adicional em Minhas Viagens até 6 horas antes do voo.