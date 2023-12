Músico brasileiro é alvo de xenofobia em Portugal

O músico Pierre Aderne, nascido em Toulosse, na França, filho de mãe brasileira e pai português, foi alvo de xenofobia em Portugal. O artista publicou um vídeo nas redes sociais no qual um homem aparece falando para ele "voltar para a sua terra" O caso aconteceu em Lisboa, onde Aderne vive há 12 anos. As informações são do Portugal Giro, de O Globo.



Ao site, o artista de dupla nacionalidade - e que ainda carrega um sotaque carioca - contou como a situação se desenvolveu. Ele tentou seguir o trajeto normal e evitar uma manobra ao volante para dar passagem a um taxista. Foi quando viu o homem descer do carro e bater em sua janela. Contudo, foi chamado de "porco" após perguntar o que essa pessoa queria.