NOVELA

Vale Tudo terá casais improváveis que vão chocar o público; veja quem são

Nos próximos capítulos, trama promete entregar muitas surpresas

Dois casais improváveis prometem surpreender o público nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Após ficar viúva , Aldeíde (Karine Teles) herdará a fortuna de Laudelino (Herson Capri) e decidirá voltar ao Brasil. Nos próximos capítulos da trama, a ruiva vai se envolver com André (Breno Ferreira), filho de sua melhor amiga, Consuêlo (Belize Pombal). O romance vai gerar muita confusão e julgamentos, devido à diferença de idade.>

Outro romance 'nada a ver' será o de Odete Roitman (Debora Bloch) com Mário Sérgio (Thomás Aquino). Contratado para suprir a ausência de Ivan durante a temporada em Roma, o ex-funcionário da Tomorrow vai seduzir a ricaça, que cederá aos encantos. Os dois se tornarão amantes, já que a dona da TCA não pretende romper com o namorado, e passarão a tramar juntos.>

Veja como acontecem os romances

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Aldeíde deixará o luto pela morte de Laudelino para trás e embarcará em uma nova paixão. De volta ao Brasil após herdar a fortuna do empresário, ela se aproximará de André.>

André, por sua vez, estará lidando com o fim do namoro com Fernanda (Ramille), que começará um relacionamento com Tiago Roitman (Pedro Waddington). Abalado, ele verá em Aldeíde uma chance de recomeçar e corresponderá ao interesse da ex-secretária da TCA.>