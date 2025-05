RACISMO

Mãe de atriz mirim que teve morte encefálica denuncia ataque racista

Millena Brandão faleceu no último dia 2, aos 11 anos

Mãe da atriz mirim Millena Brandão, que morreu no último dia 2 de maio aos 11 anos, Thays Brandão foi às redes sociais denunciar ataques racistas que vem recebendo após a perda da filha. A jovem, parte do elenco de novela do SBT, faleceu devido a morte cerebral após fortes dores na cabeça e inúmeras paradas cardiorrespiratórias. >