Por onde anda o influencer da capivara Filó?

Agenor protagonizou uma batalha contra o Ibama pela guarda do animal silvestre

Elis Freire

Publicado em 26 de maio de 2025 às 21:57

Agenor Tupinambá e capivara Filó Crédito: Reprodução

Agenor Tupinambá viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões ao compartilhar com o público sua relação com uma capivara chamada Filó. Após expor o animal silvestre como o seu “pet”, tomando banho, acariciando e até beijando, Filó foi apreendida em 2023 pelo Ibama, por alegações de maus-tratos e exploração animal. >

Após grande repercussão nacional, a capivara foi devolvida a Agenor, sob algumas condições e segue com influenciador que hoje acumula 1,7 milhões de seguidores apenas no Instagram e outros 1,8 milhões no Tik Tok.>

Hoje, Tupinambá mora em um sítio no interior do Amazonas, em Autazes, onde Filó tem espaço para viver sua liberdade animal. Ele trancou o curso de agronomia e passou a viver com o que ganha na internet e levou junto Filó, grande sensação da internet. >

Mesmo com a decisão doa “guarda” ainda válida, o Ibama informou à BBC que espera recurso e que o animal ainda pode voltar a ser apreendido para que seja triado, avaliado e reabilitado a viver na natureza. >

"Pelo resto da vida eu vou ser conhecido como o Agenor da Filó, da capivara. Não tem como desvincular isso", disse ele, em entrevista à BBC News Brasil.>

Como vive Agenor hoje?

Após a repercussão do caso, chegando a sites de fofocas e muito comentado nas redes sociais, Tupinambá vive como influenciadora digital e até tem contrato com sites de apostas, as chamadas bets.>

Ele “cria” Filó em uma casa própria próxima aos pais, e diz que pretende buscar uma nova formação no futuro, talvez em publicidade ou administração. >

"A internet me abriu portas. Parei meus estudos, mas pretendo fazer cursos, outras coisas. Morava com meus pais na época. Aí comecei um relacionamento. A gente está casado e comprou uma casa no interior, perto dos meus pais. Hoje moramos sozinhos na casa”, contou à BBC.>

Na entrevista recente, o influencer reconheceu que cometeu erros na forma como exibia o animal silvestre em suas redes. "A Filó fazia parte do meu dia a dia. Eu não via problema em postar ela. Eu já postava o que fazia no interior. Meu maior erro foi ter colocado uma roupa nela e tirado foto. Foi isso que eles consideraram maus tratos. Colocar uma roupa... Isso eu reconheço que eu errei”, ressaltou. >

Ele criticou, porém, a falta de aviso do Ibama.."Teria formas de eles terem abordado, de a gente ter conversado. Mas a maneira como abordaram tudo foi muito... não teve aviso, só chegaram na faculdade (UFAM) atrás de mim. Não teve orientações para que eu não postasse.">

Na época que o bicho foi apreendido, ele negou que fazia algum dinheiro através das redes. Segundo ele, o trabalho de influencer veio depois. "No processo falavam que eu ganhava dinheiro postando os vídeos com a Filó. Consegui provar que nenhuma das minhas redes sociais era monetizada. Nada, nada, nada. Nunca ganhei nada em cima dela, do que eu postava com ela. Depois, meses depois que tudo aconteceu, foi aí que comecei a trabalhar com a internet.">