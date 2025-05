NOVELA DAS 7

'Dona de Mim': Primeira noite de Kami e Marlon termina em desastre

Melhor amiga de Leona ficará decepcionada com o encontro

Uma tentativa de clima romântico entre Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais) acabará em um verdadeiro desastre nos próximos capítulos de Dona de Mim. A jovem vai preparar um jantar especial para o rapaz, mas verá seu plano desmoronar quando ele tiver uma dor de barriga inesperada e acabar passando boa parte da noite no banheiro. >

O encontro deve ir ao ar na próxima quinta dia 28 na TV Globo, a partir das 19h30. No capítulo, Kami conseguirá uma folga à noite, deixará Dedé (Lorenzo Reis) sob os cuidados de Yara (Cyda Moreno) e convidará Marlon para um jantar íntimo em sua casa, esperando que o momento termine em sexo.>

Determinada a impressionar o policial, ela decide preparar um cuscuz paulista, receita de família — mas logo o cheiro da comida levanta suspeitas. Pam (Haoné Thinar), amiga da costureira, estranha o aroma e pergunta o que está no forno. Kami responde animada que adaptou a receita, colocando queijo gratinado, mas Pam alerta: “Tá com cheiro de estragado”. Kami, por sua vez, minimiza: “Aff, não faz a carioca. Respeita meu cuscuz, respeita minha história. Deve ser a sardinha”.>

Quando Marlon chega, Kami o recebe entusiasmada: “Fiquei devendo na decoração, mas o prato tá melhor que abraço de vó!”. No entanto, o entusiasmo logo se esgota: ao virar a forma na travessa, o cuscuz desmorona, ficando mole e espalhado, com pedaços de sardinha, tomate e azeitona “nadando” na massa. Apesar da aparência estranha e do excesso de coentro, Marlon, constrangido, insiste em dizer que está delicioso, tentando esconder o incômodo ao provar.>