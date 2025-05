TV

'Dona de Mim': Leona descobre segredo sobre Sofia e é impedida por Samuel de contar a verdade

Babá encontra carta secreta sobre paternidade da menina

Os próximos capítulos da novela 'Dona de Mim' prometem abalar a trama com uma reviravolta impactante. Leona (Clara Moneke) vai descobrir um segredo que pode transformar a vida de Sofia (Elis Cabral), mas enfrentará a resistência de Samuel (Juan Paiva), que intervirá para que a revelação não venha à tona. As informações são do Na Telinha, do Uol.>