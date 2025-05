NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Leo apresenta uma nova ideia para a coleção de Filipa

Estreia na polícia, clima tenso entre casais e desmaio inesperado movimentam o capítulo de hoje (19)

Os dramas se intensificam em Dona de Mim, e o capítulo desta segunda-feira (19) traz reviravoltas emocionantes. Marlon enfrenta as consequências de um erro no trabalho, enquanto Jaques se complica com Tânia ao tentar esconder seus sentimentos por Filipa. >