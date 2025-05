NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Basílio dá o troco em Maristela por tê-lo deixado na prisão

Capítulo desta segunda (19) será marcado por revelações decisivas sobre o assassinato de Valéria

O capítulo desta segunda-feira (19) da novela Garota do Momento será recheado de emoções, com decisões impactantes, reencontros inesperados e um novo rumo nas investigações sobre a morte de Valéria. >

Beatriz, Zélia e Beto comemoram a descoberta do cordão de Valéria, encontrado pela polícia. A peça é reconhecida por Arlete, o que reforça a tese de que a jovem está realmente morta. A notícia abala a todos, especialmente Ronaldo, que decide não seguir viagem com Camila. A escolha surpreende Bia, que comemora a permanência do amado no Brasil.>